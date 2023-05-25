شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يواصل التأهيل للحاقه بمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز للتأهيل من أجل لحاقه بلقاء فريقه المقبل أمام الإتحاد السكندرى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 المقرر إقامتها الإثنين المقبل بإستاد الإسكندرية .

ويغيب رمضان صبحى عن صفوف بيراميدز منذ فترة بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء فريقه أمام الأهلى في السوبر المحلى والتي أقيمت بدولة الإمارات .

ويسابق رمضان صبحى الزمن من أجل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق بالدورى من أجل اللحاق بمعسكر المنتخب الوطنى المقبل المقرر إنطلاقه بداية شهر يونيه المقبل .

كان بيراميدز حقق فوزا غاليا بالأمس على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه دودو الجباس في اللحظات الأخيرة من اللقاء رفعت رصيده إلى 55 نقطة في وصافة جدول الدورى .