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رمضان صبحى يواصل التأهيل للحاقه بمواجهة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز للتأهيل من أجل لحاقه بلقاء فريقه المقبل أمام الإتحاد السكندرى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 المقرر إقامتها الإثنين المقبل بإستاد الإسكندرية .

ويغيب رمضان صبحى عن صفوف بيراميدز منذ فترة بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء فريقه أمام الأهلى في السوبر المحلى والتي أقيمت بدولة الإمارات .

ويسابق رمضان صبحى الزمن من أجل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق بالدورى من أجل اللحاق بمعسكر المنتخب الوطنى المقبل المقرر إنطلاقه بداية شهر يونيه المقبل .

كان بيراميدز حقق فوزا غاليا بالأمس على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه دودو الجباس في اللحظات الأخيرة من اللقاء رفعت رصيده إلى 55 نقطة في وصافة جدول الدورى .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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