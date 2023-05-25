شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الاتحاد السكندرى عقب تراجع زوران عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم ،الخميس، بعد عدوله عن قرار الإستقالة بسبب تمسك النادي به ، وتحدث زوران مع لاعبي الفريق السكندري عن عدة أمور خاصة بالمرحلة المقبلة وضرورة تحلّي الجميع بروح العزيمة والإصرار من أجل تحقيق طموحات الجماهير السكندرية.

وشدد المدير الفني للاعبي الإتحاد على ضرورة إلتزام الجميع في الفريق وعدم الخروج عن النص من أجل تحقيق الإنتصارات، وأوضح لهم أن اللاعب الجاهز هو من سيشارك في المباريات ولا مجال للتهاون أو الإستهتار .

ويستعد الإتحاد لمباراته المؤجلة من الجولة 28 بالدوري المصري الممتاز والتي ستقام مساء الاثنين القادم امام نادي بيراميدز بإستاد الإسكندرية

وبدأ المدير الفني مران اليوم بجمل بدنية ومنها الجري حول الملعب وتدريبات لياقة بدنية ، وغاب عن المران عبد الله نصيب لليوم الثاني علي التوالي بعدما حصل على إذن بالتغيب لظروف خاصة بجانب تجهيز أوراق سفره للانضمام للمنتخب الأردني ويسافر للانضمام لصفوف منتخب بلاده عقب مباراة بيراميدز.

وشهدت التدريبات أيضا استمرار غياب اللاعب الغاني مورو ساليفو بسبب ظروف الطيران عقب سفره لحضور جنازة والدته وتاكد غيابه عن مباراة بيراميدز أيضاً ، بينما عاد للتدريبات عقب انتهاء الإيقاف احمد بهاء الظهير الايسر والذي غاب عن مباراة الفريق الماضية امام المصري بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة انبي.

ويغيب عن لقاء بيراميدز أيضا المدافع الدولي محمود علاء لإيقافه مباراتان من قبل لجنة المسابقات عقب تلقيه البطاقة الحمراء أيضا في مباراة المصري الماضية وينتظم اللاعب في تدريبات الفريق غدا الجمعة بعد راحة لمدة يومان بسبب كدمة بالقدم

ويحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو .