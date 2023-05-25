شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلى وطلائع الجيش المقرر لها غدا الجمعة والمؤجلة من الجولة 22 للحكم الدولي محمود البنا.

ويعاون البنا في إدارة المباراة ، أحمد صلاح ووائل شعبان مساعدين، وعاطف حسين حكما رابعا، وطارق مجدي حكما لتقنية الفيديو، ومصطفى عطية حكم فيديو مساعد.

ويستضيف ملعب استاد الكلية الحربية مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش والمؤجلة بينهما من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري العام والمقرر لها عند الساعة الثامنة مساء الجمعة 26 مايو 2023.

يحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري العام برصيد 56 نقطة، جمعها من اللعب في 22 مباراة، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 26 نقطة، جمعها من اللعب في 27 مباراة.

ويتصدر محمد شريف صدارة ترتيب هدافي الأهلي في بطولة الدوري العام هذا الموسم برصيد 9 أهداف، في المقابل يتصدر كريم طارق ترتيب هدافي فريق طلائع الجيش في الدوري هذا الموسم برصيد 6 أهداف.