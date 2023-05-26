شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعد الناشئين بدفع تكاليف المشاركة فى بطولة العالم بأثر رجعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت جلسة الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، مع أولياء أمور اللاعبين من الناشئين المقرر مشاركتهم في بطولة العالم للناشئين، والتي تقام بأستراليا في شهر يوليو المقبل، والتي أقيمت اليوم الخميس بمقر الاتحاد لمناقشة مصير مشاركة البعثة المصرية في بطولة العالم، عن تقديم الاتحاد مجموعة من الوعود لأولياء الأمور بعد تخفيض النفقات للمشاركة في البطولة.

ووعد عاصم خليفة رئيس الإتحاد أولياء أمور اللاعبين الذين لم يحصلوا على الدعم الكامل للمشاركة، بأنه سيتم دفع تلك التكاليف للاعبين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولة بأثر رجعي بعد عودة البعثة.

وكان اتحاد الاسكواش قد أعلن في وقت سابق، عن تخفيض أعداد البعثة وتخفيض النفقات نظراً لظروف الاتحاد المادية، قبل أن يخطر أولياء الأمور بأن الاتحاد لن يتحمل من تكاليف السفر سوى 60 ألف جنيه فقط لكل لاعب.

وطالب الاتحاد أولياء الأمور بتحمل تكلفة الإقامة وتأشيرة الدخول وكذلك تكاليف المشاركة في البطولة نفسها، وهو ما يفوق 150 ألف جنيه لكل لاعب.

وذلك قبل أن يتقدم أولياء الأمور بطلب خاص إلى الاتحاد لتحمل النفقات نظراً لأنها تفوق قدرتهم، قبل أن يحدد مجلس الإدارة جلسة مع أولياء الأمور الخميس المقبل لحسم مصير مشتركة البعثة في البطولة.

وأصدر الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، بيانا رسميا، يعلن من خلاله المشاركة فى بطولة العالم للناشئين بعدد محدود من اللاعبين بسبب ارتفاع التكاليف.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالي..

نظرا للتكاليف الباهظة للاشتراك في بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة للفردي والناشئات تحت 19 سنة للفردي والفرق، مما ترتب عليها اعتذار بعض الدول عن المشاركة في البطولة ودول أخرى قد قامت بجمع مساهمات من لاعبيها للمشاركة في البطولة... فقد قرر الاتحاد المصري للاسكواش بجلسته رقم 16 بتاريخ 2/5/2023 المشاركة في البطولة بعدد محدود وتحمل تكاليف المشاركة للاعبات المشاركات في بطولة العالم للفرق فقط.

وبالنسبة للاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة العالم للفردي فتتم المساهمة بقيمة مبلغ تذكرة السفر لعدد (6 لاعبين ناشئين + 2 لاعبة ناشئات) وبما لا يزيد عن مبلغ 60 ألف جنيه مصرى ويتحمل اللاعبون واللاعبات المشاركين في بطولة الفردي باقي تكاليف مشاركتهم في البطولة.

وسوف تتم تسوية تكاليف المشاركة للاعبين واللاعبات الحاصلين على مركز متميز فى البطولة.