شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. مقعدان حائران لاكتمال دور الـ16 بعد تأهل 14 فريقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة.

وتُلعب بطولة كأس مصر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وتعد النسخة الحالية من مسابقة كأس مصر نسخة 2022-2023 هي الـ91 بتاريخ البطولة الأقدم بالمسابقات المحلية في مصر.

والأندية المتأهلة هي : "سموحة، سيراميكا ، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 38 لقبا، وهو أكثر من حقق الوصافة برصيد 15 مرة.