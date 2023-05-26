أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 / 5 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رمضان صبحي يتلقى عروض احتراف خارجية والأهلى لا يفكر في إعادته

رمضان صبحي يتلقى عروض احتراف خارجية والأهلى لا يفكر في إعادته

رمضان صبحي لاعب بيراميدز تحول إلى حديث الكثيرون خلال الأيام الماضية بعدما ربط البعض اسمه بالعودة للأهلي تارة، وبإمكانية الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي من جديد تارة أخرى.

حقن البلازما تجهز الشناوى لقيادة الأهلى أمام الوداد فى نهائى أفريقيا

يجري الجهاز الطبي بالنادي الأهلي محاولات مكثفة من أجل لحاق محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر للمشاركة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إصابته بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلى الأخير استعداداً للطلائع ..محاضرة 30 دقيقة وفقرة للحراس الثلاثة

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق طلائع الجيش غدًا. أنهى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب الصالات المشاركة بكأس العرب الشهر المقبل، كافة إجراءات وترتيبات سفر وإقامة المنتخب في السعودية. مران الزمالك.. تأهيل سيف جعفر ومحمود شبانة قبل مواجهة الطلائع خاض سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. حلمي مشهور ينهى ترتيبات سفر بعثة منتخب الصالات للسعودية

إيقاف محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة المصرية، توقيع عقوبات على محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري ضمن منافسات الجولة 29.وقررت الرابطة إيقاف علاء مباراتين وغرامة 20.000 جنيه للسلوك غير رياضي الذى صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

طاقم تحكيم مصرى يدير نهائي كأس زامبيا اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر لإدارة مباراة نهائي كأس زامبيا يوم 27 مايو الجارى.

الجونة يفوز على المدينة ويواصل صدارة الصعيد.. لافيينا والبترول ينتصران

حقق فريق الجونة فوزا مهما على فريق المدينة المنورة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى.

مران الزمالك.. تصعيد حارسى 2003 وأوسوريو يطمئن على فتوح ومنسى وجابر وعبد الغنى خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة تأهيلية قوية على هامش المران، الذى أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.