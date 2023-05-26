بيراميدز يجهز خطة عبور الاتحاد وباتشيكو يحذر اللاعبين من الأخطاء

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز خطة عبور الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز لاعبيه من الأخطاء الدفاعية، مطالبهم باستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الاتحاد السكندرى من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 55 نقطة جمعهم من 27 مباراة فاز في 16 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

فى سياق مختلف يخضع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز للتأهيل من أجل لحاقه بلقاء فريقه المقبل أمام الإتحاد السكندرى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 المقرر إقامتها الإثنين المقبل بإستاد الإسكندرية .

ويغيب رمضان صبحى عن صفوف بيراميدز منذ فترة بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء فريقه أمام الأهلى في السوبر المحلى والتي أقيمت بدولة الإمارات .

ويسابق اللاعب الزمن من أجل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق بالدورى من أجل اللحاق بمعسكر المنتخب الوطنى المقبل المقرر إنطلاقه بداية شهر يونيه المقبل .

كان بيراميدز حقق فوزا غاليا على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ أحرزه دودو الجباس في اللحظات الأخيرة من اللقاء رفعت رصيده إلى 55 نقطة في وصافة جدول الدورى.