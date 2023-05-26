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ريال مايوركا يهزم فالنسيا وصراع البقاء يشتعل

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المنامة - ياسر ابراهيم - هزم ريال مايوركا ضيفه فالنسيا 1-0 الخميس ضمن المرحلة 36 من لكرة القدم.
 
ووقع على هدف الفوز الكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة 64.
 
وصار رصيد مايوركا 47 نقطة في المركز الحادي عشر، أما الخفافيش فتجمد رصيدهم عند النقطة 40 في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثامن عشر.
 
وهذه أول مباراة لفالنسيا بعد حادثة العنصرية التي تعرض لها نجم نادي ، البرازيلي فينيسيوس في ملعب المستايا الجولة الماضية والتي فاز بها فالنسيا بهدف وحيد.
 
ويلعب فالنسيا في الجولة المقبلة ضد إسبانيول صاحب المركز التاسع عشر والذي يملك 35 نقطة.

(بي إن سبورت)
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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