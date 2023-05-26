شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية دور الشباب الأفريقي في تنمية القارة السمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الإجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بتشريف السيد الرئيس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يلقي كلمة خلال اجتماعات البنك، والتي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجارى، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وكان الافتتاح قد شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وفي مستهل كلمته حول دور شباب القارة السمراء في التنمية، وجهود الوزارة في تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقي، رحب وزير الشباب والرياضة ، بالسادة رؤساء الدول ورؤساء الوفود وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية المشاركين في الاجتماعات، مؤكدًا علي دور بنك التنمية الأفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية في ظل التحديات الاقتصادية على كافة المستويات.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "بدايةً يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام التي تشرف باستضافتها لفعاليات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بيوم أفريقيا هذا العام تحت عنوان «شباب أفريقيا: مفتاح التنمية في القارة الأفريقية» تلك المناسبة التى تستدعى في ذاكرتنا ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية كرمز التفت حوله الشعوب الأفريقية، فهذه المنظمة التي نعتز بها كمصريين شاركنا في تأسيسها ووضع دستورها ورئاستها لثلاث دورات، بالاضافة إلى مجهودات مصر -من خلالها- في دعم استقلال الدول الأفريقية بصورة رئيسة والعمل على الارتقاء بالقارة إلى المكانة التي تليق بها على ساحة صنع القرارات الدولية، ولم تتوقف المسيرة عند هذا الحد، بل وامتدت بانتقال مصر للاتحاد الأفريقي للعمل من خلاله لتعزيز التكامل القاري الأفريقي وتثبيت السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وتعزيز الاقتصادية الأفريقية".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن القارة الأفريقية اليوم تعيش تحديات غير مسبوقة من أجل إثبات قدرتھا على تحقیق أچندة ٢٠٦٣ وأهداف التنمیة المستدامة نحو أفریقیا متكاملة ومزدهرة ، یقودھا مواطنوھا، وتمثل القوة الدینامیكیة في الساحة الدولية، وكذلك على صعيد الشباب، يواجه الشباب الأفريقي اليوم تحديات خاصة في مجالات التعلیم والعمالة والھجرة ومباشرة الأعمال الحرة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والصحة وسبل العیش البیئیة والمستدامة.

ولفت الوزير إلي أن أفريقيا أكثر قارات العالم شباباً حيث يجاوز ٦٠٪؜ من سكانها من الشباب، وذلك يبعث الطمأنينة في يملكه الشباب الأفريقي من إمكانات ضخمة یمكن تسخیرھا لتعزیز التنمیة الاقتصادیة في القارة، ومن ثم، تحتاج الحكومات الأفریقیة والشركاء الدولیون إلى أن تركز مبادرات السیاسة العامة ومواردھا على تعزیز الدور القیادي للشباب الأفريقيين، حيث أن هؤلاء الشباب أثبتوا قدرتھم على الاضطلاع بالقیادة في مجال التنمیة الاقتصادیة، ومن ثم، فيتعين علينا أن تتبدل المواقف التقلیدیة على جناح السرعة لتمكينهم من العمل كعناصر فاعلة في دولهم والمؤسسات الأفريقية لإحداث التغییر الذي نرجوه.

واستعرض "صبحي"، ما تقوم به وزارة الشباب والرياضية المصرية على البعد الأفريقي ما بين السنتين ٢٠١٨ و٢٠٢٣، حيث نفذت ما يزيد عن ١٤٢ فاعلية بما يجاوز ٢٤٠ ألف فرصة مشاركة من الشباب الأفريقي، إدراكاً لدور الشباب الرئيسى والفاعل في مختلف المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال والتبادل الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والحركة الكشفية، وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب الشباب الأفريقي التابع للوزارة.

مبينًا أن من أهم الفعاليات التي تم تنفيذها في هذه المدة على سبيل المثال لا الحصر في مجال الشباب:

منحة ناصر للقيادة الدولية تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعلان مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي سنة ٢٠١٩ وتفيذ أنشطة علي هامش ذلك وصل إلى ٤٠ نشاطاً بستين ألف مستفيد، وكذلك منتدى الشباب العربي الأفريقي وسفينة النيل للشباب العربي ودول حوض النيل وبرنامج إعداد قيادات شبابية أفريقية، والمعسكر الأفريقي لرائدات الأعمال الأفريقيات في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة التي تهدف توطيد أوجه التعاون وأواصر الأخوة الأفريقية.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن الجهود المصرية في مجال الرياضة، فتتواجد مصر الحيوي الدائم في دورات الألعاب الرياضية الأفريقية المختلفة واستضافتها للأحداث الرياضية على الملاعب المصرية أصبح من موجهات السياسة الرياضية المصرية، وأبرز الأحداث التي استضافتها مصر على سبيل المثال لا الحصر: كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت ٢٣ سنة عام 2019 و البطولة الأفريقية لكرة السلة للسيدات، البطولة الأفريقية لكرة الطائرة للسيدات البطولة العربية الأفريقية لكرة السرعة بشرم الشيخ وغيرها الكثير من المنافسات الافريقية التى تحتضنها الدولة المصرية على مدار العام.

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلي تجديد استضافة مقر الإتحاد الافريقي لكرة القدم بمصر، وإجراء عدد من المباحثات وتوقيع البروتوكولات ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والدول والهيئات والتشاور مع مجموعة من السفراء والوزراء المعنيين بالشباب والرياضة من مختلف الدول الأفريقية فيما يعود بالنفع على الملف الشبابي والرياضي الأفريقي، ولعل أبرز هذه البروتوكولات توقيع بروتوكول مع البنك المركزي المصري وجامعة النيل لمبادرة رواد النيل لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة، وكذلك التواجد المصري على الساحة الأفريقية، حيث اقتنصت مصر رئاسة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية FASU باكتساح الأصوات.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية الأسئلة التي تدور حول تحديات الشباب في التمويل والوصول إلى الأسواق التي تمثل الفرص الأفضل لا بد أن تؤخذ على محمل الجدية، وأنه لابد من اشراك أصحاب الشأن،. مجددًا العهد بتقديم كل ما تستطيع تقديمه الدولة المصرية لقارتنا ولشبابنا، قائلًا : "اسمحوا لي أن اقتبس من نشيد الاتحاد الأفريقي وأقول: يا أبناء وبنات أفريقيا، لنجعل من أفريقيا شجرة للحياة".