شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: حمزة الجمل لا يحصل على راتبه منذ 3 شهور.. ولن نستغن عن خدماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أبوبكر الحديدي ، رئيس الإسماعيلي ، أن حمزة الجمل المدير الفني للفريق لا يحصل على راتبه منذ 3 شهور مع جهازه المعاون.

وأشار الحديدي عبر تصريحات تلفزيونية إلى أن حمزة الجمل أحد أبناء النادي المخلصين مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن رحيل الجمل عن منصبه.

وأوضح أن الجمل مستمر في منصبه ولا توجد أي صحة لأنباء التعاقد مع القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وتابع:" لن نستغنى عن خدمات حمزة الجمل وهو مستمر معنا ومهمتنا تمهيد الطريق قبل ترك المهمة للمجلس المنتخب بعد نهاية مدة اللجنة المؤقتة".

كما أكد رئيس الإسماعيلي أن الخروج من فريق النجوم في دور الـ32 ببطولة كأس مصر نتيجة سيئة للغاية وكارثية ولكن الأهم أن يبقى الفريق في الدوري الممتاز.

وقال الحديدي إن الإسماعيلي يمر بأصعب ظروف في تاريخه ولكن هناك جهود كبيرة من أجل إنقاذ الفريق بالدوري وخطوات مهمة ومرتقبة لإنعاش خزينة الدراويش.

وأضاف:" علينا دعم الفريق لأقصى درجة في الفترة الحالية للنجاة من شبح الهبوط".

وأشار إلى أن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق سيتم تطبيق اللائحة ضده حال عدم التزامه.