أنا محطم تمامًا.. رسالة مؤثرة من صلاح بعد خسارة ليفربول تذكرة دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - وجه النجم المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه، عقب خسارة تذكرة التأهل الأخيرة إلى دورى أبطال أوروبا في الموسم الجديد بشكل رسمي.

وقال صلاح عبر تويتر: "أنا محطم تمامًا. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. "

وتابع صلاح قالئلا: "نحن ليفربول والتأهل إلى دوري الأبطال هو الحد الأدنى."

واختتم صلاح رسالته المؤثرة بالاعتذار لجماهير ليفربول وقال: "أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر منشور متفائل. نحن خذلناكم وأنفسنا أيضًا."

وحسم فريق مانشستر يونايتد مقعده في دورى أبطال أوروبا بالموسم الجديد بعد الفوز على تشيلسي مساء الخميس، بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتقدم مانشستر يونايتد للمركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، ليحجز مقعده في الموسم الجديد من دورى أبطال أوروبا بعد الوصول للنقطة 72 قبل جولة على نهاية المسابقة، ليصبح رابع المتأهلين رسميًا بعد كل من مانشستر سيتى وأرسنال ونيوكاسل.

وجاء ليفربول في المركز الخامس برصيد 66 نقطة قبل مواجهة ساوثهامبتون الأخيرة، ليفقد فرصة إنهاء الموسم ضمن أحد المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا، ويضمن المشاركة في الدورى الأوروبى رفقة برايتون صاحب المركز السادس برصيد 62 نقطة.