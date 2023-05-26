شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات مثيرة اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. القناة والسكة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الخامسة مساء اليوم الجمعة، 8 مواجهات مثيرة في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى لكرة القدم، بين مستقبل سبورت مع كهرباء الإسماعيلية، زد مع المصرية للاتصالات، بورتو السويس مع منتخب السويس، الإنتاج الحربى مع وادى دجلة، القناة مع السكة الحديد، الترسانة مع النصر، العبور مع إيسترن كومبانى، والإعلاميين مع بتروجت، بالإضافة إلى مواجهة وحيدة في مجموعة الصعيد بين ديروط مع تليفونات بنى سويف.

ويستقبل فريق زد متصدر مجموعة القاهرة والقناة برصيد 53 نقطة، فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز السادس برصيد 42 نقطة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين من جانب مجدى عبد العاطى مدرب زد الذى يطمح في تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة قبل 3 جولات على النهاية، فيما يسعى جمعة مشهور مدرب الاتصالات انتزاع الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على بتروجت وخطف المركز الخامس منه لضمان البقاء في دورى المحترفين أ في الموسم المقبل.

ويحل نادى السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة، ضيفا ثقيلا على القناة صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، في مباراة نارية تساوى 6 نقاط، حيث يسعى أمير عزمى مجاهد مدرب السكة للعودة لسكة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط وإبعاد أحد المنافسين على بطاقة التأهل للدورى الممتاز الموسم المقبل، وانتظار هدية من الاتصالات أمام زد، في المقابل يأمل محمد حليم مدرب القناة في استغلال عاملى الأرض والجمهور في خطف النقاط الثلاثة وتضييق الفارق مع السكة لنقطة واحدة.

ويواجه فريق وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة، ويسعى الكرواتى توليتش مدرب فريق وادى دجلة إلى العودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة الضغط على زد من أجل تضييق الفارق في انتظار هدية الاتصالات، فى المقابل يسعى مصطفى عبده مدرب الإنتاج الحربى إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل تحسين موقع الفريق في جدول الترتيب.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من مستقبل سبورت مع كهرباء الإسماعيلية، بورتو السويس مع منتخب السويس، الترسانة مع النصر، العبور مع إيسترن كومبانى، والإعلاميين مع بتروجت، بالإضافة إلى مواجهة وحيدة في مجموعة الصعيد بين ديروط مع تليفونات بنى سويف.