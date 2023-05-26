شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش بمشاركة 96 لاعبا من 21 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، والتى تستمر لمدة 8 أيام وذلك فى الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو.

و تعتبر بطولة واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التى تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين. تقام البطولة هذا العام بمشاركة 96 لاعب من 21 دولة.

وشهدت النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA تتويج كل من مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى وهانيا الحمامى، لاعبة نادى وادى دجلة بلقب البطولة.

وعلى مدار العشرة دورات الماضية شارك فى البطولة 712 لاعبا، من 31 دولة.