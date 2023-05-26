شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خذلناكم وأنا مُحطم.. رسالة مؤثرة من محمد صلاح لجماهير ليفربول بعد عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الدولي محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى جماهير ناديه؛ بسبب فشل فريقه في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وضمن مانشستر يونايتد تواجده في فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما فاز على تشيلسي مساء الخميس، ورفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نيوكاسل الرابع، بينما سيتجه ليفربول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

ونشر محمد صلاح، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة وعلق عليها قائلًا: "أنا محطم للغاية، لا يوجد عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا".

وأضاف: "نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى. أنا آسف، هو وقت غير مناسب لنشر شيء إيجابي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

وستشارك 4 أندية من الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي: مانشستر سيتي، آرسنال، نيوكاسل، ومانشستر يونايتد.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها فريق ليفربول عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، منذ موسم 2017-2018.

ولأول مرة منذ انتقال محمد صلاح إلى أوروبا عن طريق بازل السويسري، يغيب المهاجم المصري عن المشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا، سواء التأهيلية أو دور المجموعات.

وخلال 10 مواسم شارك محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا مع أندية بازل وروما وتشيلسي وليفربول.