شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته بمعسكر بورسعيد استعدادا لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النادي المصري، اليوم الجمعة، إلى استئناف التدريبات بمعسكر الفريق ببورسعيد، وذلك استعداداً لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدوري.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

من جانبه، أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، سعادته بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، ليرتفع رصيد فريقه إلى النقطة 40 متساوياً مع زعيم الثغر، مشيراً إلى أن مباراة الاتحاد تعتبر بـ 6 نقاط.

وأهدى ميمي عبد الرازق الانتصار الذي حققه الفريق إلى مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي الذي يتواصل يومياً مع الجهاز الفني للإطمئنان على أحوال الفريق.

وأشار ميمي عبد الرازق إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً في الأداء أكثر وأكثر بعد زيادة التجانس بين اللاعبين وهضمهم لطريقة اللعب، مؤكداً اعتزازه التام بالمجموعة المتميزة من اللاعبين أصحاب الخلق الرفيع.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.