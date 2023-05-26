شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة وسيف جعفر يخضعان لاختبار طبى لتحديد موقفهما من مباراة الزمالك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود شبانة وسيف فاروق جعفر لاعبا الزمالك،لاختبار طبي أخير لتحديد موقفهما من مباراة طلائع الجيش المقبلة بعد إصابتهما الأخيرة وعلى إثرها لم يشارك الثنائى في المران الجماعى الذى أقيم يومى الأربعاء والخميس الماضيين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتحوم الشكوك حول لحاق محمود شبانة بمباراة طلائع الجيش حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الفني بعد معاناته من إصابة الركبة،خصوصاً أنه غاب عن مباراة الداخلية الماضية في الجولة التاسعة والعشرين من الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله،ونفس الحال لسيف جعفر الذى يعانى من إجهاد العضلة الخلفية.

في سياق متصل منح أوسوريو تعليمات فنية لكل من أحمد بلحاج وعمرو السيسي ثنائي خط الوسط، وركز المدير الفني للفريق على تنفيذ الثنائي لبعض الجمل الفنية خلال التدريبات بجانب الاهتمام بالضغط واستخلاص الكرة من المنافس.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.