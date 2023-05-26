شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يضع برنامجا مكثفا لتجهز الشبراوى لمواجهة المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجدى الباز طبيب نادى الإسماعيلى، برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز محمود الشبراوى جناح الدراويش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها 31 مايو الجارى في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض محمود الشبراوى للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مشاركته مع الإسماعيلى أمام حرس الحدود في المباراة التي حسمها الدراويش بهدف محمد الشامى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

وجدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، الثقة في حمزة الجمل وجهازه المعاون في مواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق النجوم من دور الـ32 بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلي أن حمزة الجمل يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ولا يوجد تفكير في إقالته من منصبه خاصة بعدما نجح في قيادة الفريق من الخروج من مناطق الهبوط إلى حد ما، مع توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الأداء السيئ في مواجهة النجوم.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.