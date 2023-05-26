شكرا لقرائتكم خبر عن درع الدوري القديم يضيئ متحف الجبلاية بعد استلام التصميم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على وضع درع الدورى القديم في متحف الجبلاية، بعد استلام الرابطة خلال الأيام المقبلة، للتصميم الجديد لدرع الدوري.

وتنظم رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، خلال أيام، حفلا كبير للإعلان على شكل درع الدوري الجديد، المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

واتفقت رابطة الأندية المحترفة مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

وكشف مسئولو الرابطة أن الفريق الفائز باللقب هذا الموسم، سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية، وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.

وقال ثروت سويلم عضو الرابطة أن هناك توجه للتعاون مع الإمارات بشأن البطولة الجديدة، وهي بطولة مستحدثة بعيدًا عن التصور الجديد لشكل كأس السوبر الذي يخص اتحاد الكرة.