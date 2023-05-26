شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يطلب عودة شادى حسين لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا، من إدارة النادي عودة شادي حسين مهاجم الأهلي إلي صفوف الفريق في الموسم المقبل ، خاصة أن اللاعب لا يدخل حسابات كولر المدير الفني للنادي الأهلي منذ بداية الموسم الحالي .

كان شادي حسين، انتقل لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق سيراميكا ، ولكن لم يستطع اللاعب إثبات جدارته مع الفريق، حيث أصبح خارج حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

ورفض حلمي طولان توقيع عقوبات علي الاعبين عقب الخسارة من فريق فيوتشر في الجولة الماضية بهدف نظيف ، مشيداً بأداء اللاعبين في المباراة ، حيث أكد أنه فخور بهؤلاء اللاعبين بعد الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة فيوتشر.

حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 54 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 31 محتلا المركز الثانى عشر .