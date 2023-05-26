شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك جاهز لمباراة الطلائع بعد عودتهم من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم أحمد فتوح وناصر منسى وعمر جابر ومحمد عبد الغنى رباعى الزمالك صفوف الفريق الأبيض في مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبات رباعى الفريق الأبيض جاهزاً من الناحية الطبية بعد مشاركتهم في مران الأربعاء الماضى بصورة طبيعية، ليقتربوا من اقتحام قائمة الزمالك في المباراة المقبلة، بعد غياب طويل، ويصبح اقتحام أي منهم التشكيل تحت تصرف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فى سياق مختلف ينتظر أوسوريو الاقتراب أكثر من نهاية الموسم الجارى، من أجل تحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، نظرًا لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم، أو بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب منذ انضمامهم لصفوف القلعة الحمراء، لاسيما أن أوسوريو استقر على رحيل لاعب واحد حتى الوقت الحالى، وهو البنينى سامسون أكينولا، الذى لم ينجح فى تقديم أوراق اعتماده، كما إنه فشل فى اقناع المدرب وكذلك الجمهور بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

ويعد مصير عمر جابر ومصطفى الزنارى معلقًا، حيث لم يبت فيه الخواجة الكولومبى خاصة فى ظل عدم الاعتماد على اللاعبين فى الفترة الحالية، حيث يواصل حاليًا عمر جابر البرنامج التأهيلى الذى حُدد له، بسبب إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، فيما يبتعد الزنارى عن المشاركة بسبب عدم اقتناع المدرب بمستواه.

ومن المقرر أن يعد أوسوريو تقريرًا مفصلاً عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما سيقوم بتحديد المراكز التى تحتاج لصفقات جديدة، حتى يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التى يعانى منها الفريق الأبيض فى الفترة الماضية، والتى أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.