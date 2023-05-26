شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق سموحة بقيادة أحمد سامى اليوم الجمعة، للتدريبات استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ومنح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويشارك في التدريبات كل اللاعبين باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى مازال يواصل برنامجه التأهيلى بعد فك الجبس من قدمه بعد إصابته بكسر في شظية القدم خلال مباراة غزل المحلة.

وهدد أحمد سامى بعض اللاعبين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد الأداء السيئ الذى ظهروا عليه أمام فاركو، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز خلال المباريات المقبلة من أجل تجميع النقاط وإنهاء بطولة الدورى فى مركز متقدم خاصة مع انتفاضة فرق المؤخرة فى الجدول.

وسقط فريق سموحة أمام فريق فاركو بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

سجل محمود حمادة لاعب وسط فاركو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 93 بعدما استغل كرة مرت من الجميع، ليسددها بقوة بيساره تسكن شباك الهانى سليمان.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.