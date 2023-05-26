شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه طلائع الجيش فى مهمة تأمين قمة الدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة ، إختباراً قوياً ببطولة الدوري المصري عندما يلعب مع طلائع الجيش بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة الإنتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدوري والمُضي قدماً في رحلة استعادة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في أخر موسمين ، كما يبحث الطلائع هو الأخر عن الفوز أو خطف نقطة على أقل تقدير في رحلة الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة ، مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات، أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم ، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً وإهتزت شباكهم 37 مرة.

في الأهلي ، طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بمواصلة الأنتصارات المحلية التى كان أخرها الفوز على إنبي بثنائية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي ، وتحدث المدرب السويسري مع لاعبيه عن ضرورة اللعب بجدية منذ بداية اللقاء وعدم التهاون أمام الطلائع بدعوى ترتيبه المتأخر في جدول الدوري ، وأكد لهم أن كرة القدم لا تعترف إلا لمن يجتهد في الملعب بعيداً عن الأسماء وترتيب الفريقين في جدول الدوري.

ويعول كولر على خبرات لاعبيه بعدما نجح المدرب السويسري في تقوية دكة البدلاء وجعلها لا تقل خطورة وقوة عن التشكيل الأساسي للفريق ، وتتمثل أوراق كولر الرابحة في مباراة الليلة ، في كلاً من محمد شريف وديانج ومروان عطية وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعمرو السولية .

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لفريق طلائع الجيش الذي يسعى بقيادة مدربه عماد النحاس للهروب من شبح الهبوط من خلال تحقيق الفوز على الأهلي الليلة ، وحرص الجهاز الفنى لطلائع الجيش على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب بالدورى التي انتهت بالتعادل السلبى لتجنب تكرارها فى مواجهة الاهلى.

ويستعيد الطلائع جهود نجمه كريم طارق في مباراة الليلة بعد التعافى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية بعدما غاب اللاعب عن مباراتى الطلائع مع فاركو والمقاولون العرب بسبب الإصابة.

كما يستعيد طلائع الجيش جهود مهاجمه النيجيرى بول جوليوس أمام الاهلى بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بعد تعرضه للطرد فى مباراة فاركو والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.