شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق الرخصة التدريبية D للمدربين بالأقصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق اتحاد الكرة دورة للحصول على رخص التدريب D فى الأقصر، اليوم الجمعة، تحت إشراف إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة الدكتور جمال محمد على، ونخبة من المحاضرين.

واختتمت الأحد الماضي فعاليات الرخصة التدريبية D1 وD2 بالإسكندرية، والتى انطلقت يوم 14 مايو الجاري، لأول مرة فى تاريخ مصر.

وشهد اليوم الأخير للرخصة امتحانات عملية ونظرية فى كرة القدم والعلوم الصحية والإنسانية للمدربين، ويشرف عليها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، والدكتور هشام حمدون والكابتن وليد عطية".

شملت الرخصة 64 ساعة تدريبية، بزيادة 4 ساعات عن الوقت الذى حدده الكاف "60 ساعة" في وقت سابق، وشارك فيها 60 مدربًا، تم تقسيمهم على مجموعتين، بواقع 30 مدربا في الرخصة التدريبية D1 ومثلها في الرخصة التدريبية D2.