شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى تعلن انضمام المقاولون العرب لعائلة كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة والمشرف على ملف الكرة النسائية، انضمام نادى المقاولون العرب إلى عائلة كرة القدم النسائية.

وأثنت دينا الرفاعي على هامش زيارتها لنادي المقاولون على تلك الخطوة مشيرة إلى أن المقاولون العرب يمتلك تاريخاً كبيراً، قائلة "نادي المقاولون العرب العريق صاحب الإنجازات المحلية والقارية ينضم إلى عائلة كرة القدم النسائية المصرية".

وأضافت: خطوة جديدة من نادٍ عريق تمنح الكرة النسائية أرضا جديدة لاكتشاف بناتنا الموهوبات ولا ننسى أن من هنا خرج محمد صلاح ومحمد النني والعديد من نجوم الكرة المصرية.

واختتمت دينا الرفاعي: شكرا للمهندس محمد عادل الأب الروحي لكرة القدم في المقاولون العرب، وحسن الشامي الدينامو صاحب الطموحات الكبيرة.