شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما نجم الزمالك والحزم السعودى يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل يوسف أوباما، لاعب الزمالك المعار لنادى الحزم السعودى اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ28 فهو من مواليد 26 مايو 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 / 2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وحقق بطولات عديدة بالقميص الأبيض.

شارك أوباما فى 213 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 40 هدفا وصنع 26 هدفا آخر وتلقى 23 كارتا أصفر، وحقق 10 بطولات مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 و2020 / 2021 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.

وكان أوباما لاعبا أساسيا فى تشكيلة الزمالك، ورغم غيابه فى أكثر من مباراة لظروف مختلفة أبرزها نهائى القرن أمام الأهلى، بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا أن صانع الألعاب كان عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمى باتشيكو، ثم فيريرا بعد العودة لتدريب الفريق الأبيض قبل أن يرحل على سبيل الإعارة لصفوف الحزم السعودى.

صعد فريق الحزم، المحترف ضمن صفوفه يوسف أوباما، للدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه المثير على ضيفه فريق الساحل، بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري الدرجة الأولى السعودي. وشارك يوسف أوباما فى المباراة منذ البداية، مع فريق الحزم حتى نهاية اللقاء.

كشف حازم فتوح، وكيل يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك المعار إلى الحزم السعودي، عن مستقبل اللاعب خلال الموسم الجديد.

وقال حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية: "مستقبل يوسف أوباما سيتم حسمه خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف: "هناك جلسة بين المدير الفني لفريق الحزم وإدارة النادي لتقديم تصوره عن الموسم الحالي وسيتم حسم موقف يوسف أوباما في الأسبوع المقبل".