شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يواجه بطل الصين فى ربع نهائى بطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة مع الصينى فان زى دونج المصنف الأول عالميا بمنافسات ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بجنوب أفريقيا.

وتقام المباراة فى الثالثة وأربعين دقيقة من مساء اليوم وسط اهتمام بالمباراة، خاصة أنها سابقة لم تحدث من قبل أن يتأهل لاعب مصرى لربع نهائي بطولة عالم.

ووصل عمر عصر للدور ربع النهائي بعد الفوز على اللاعب الكرواتي توميسلاف بوكار، وفى دور الـ16 على السويدى ترولس موريجورد بنتيجة 4 / 2 المصنف العاشر عالميا.

وكان عصر قد تغلب على السويدى ماتياس فيليك فى دور الـ32 من مباريات البطولة أيضا.