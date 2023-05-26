شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الشربينى يحصدان لقب الأفضل فى شهر مايو بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن اختيار الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، كأفضل لاعبين فى شهر مايو، وذلك بعدما نجحا في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وفاز على فرج فى مباراة الدور النهائى ببطولة العالم التى أقيمت بأمريكا، على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6.

وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة العالم، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.

وتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية، وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.