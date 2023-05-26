شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ثلاثية الأهلى فى القمة تعلن التأهل لدور الثمانية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 26 مايو 2010 حقق الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فوزاً مستحقاً على الزمالك بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

سجل هدف الزمالك الوحيد حسين ياسر المحمدى، بينما أحرز ثلاثية الأهلى شريف عبد الفضيل، ومحمد فضل، ومحمد أبو تريكة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: عبد الواحد السيد، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله، عمرو الصفتي، ”علاء علي”، محمد عبد الشافي، اديكو”هاني سعيد”،حسن مصطفي،ابراهيم صلاح،”صبري رحيل”،حسين ياسر المحمدي،أحمد جعفر،شيكابالا.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:شريف إكرامي،شريف عبد الفضيل،وائل جمعه،أحمد السيد،سيد معوض،”جيلبرتو”،محمد بركات،حسام عاشور،شهاب الدين احمد،أحمد حسن”احمد فتحي”،محمد أبوتريكة، ”فرانسيس”، محمد فضل”.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد الفوز على الغريم التقليدى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.