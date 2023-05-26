شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك باستمرار حمزة الجمل فى منصبه ويكشف تضحياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو النادى الإسماعيلى باستمرار حمزة الجمل المدير الفنى للفريق فى منصبه رغم وداع فريق الكرة لمنافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32 لصالح نادى النجوم.

وجدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، الثقة فى حمزة الجمل وجهازه المعاون فى مواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق النجوم من دور الـ32 بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلى أن حمزة الجمل يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ولا يوجد تفكير فى إقالته من منصبه خاصة بعدما نجح فى قيادة الفريق من الخروج من مناطق الهبوط إلى حد ما، مع توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الأداء السيئ فى مواجهة النجوم.

وكشف اللواء أبو بكر الحديدى، رئيس الإسماعيلى، أن حمزة الجمل المدير الفني للفريق لا يحصل على راتبه منذ 3 أشهر مع جهازه المعاون.

وأشار الحديدى إلى أن حمزة الجمل أحد أبناء النادى المخلصين، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن رحيل الجمل عن منصبه.

وأوضح أن الجمل مستمر فى منصبه ولا توجد أى صحة لأنباء التعاقد مع القبرصى نيكوديموس بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلى بداية من الموسم المقبل.

وتابع: "لن نستغنى عن خدمات حمزة الجمل وهو مستمر معنا ومهمتنا تمهيد الطريق قبل ترك المهمة للمجلس المنتخب بعد نهاية مدة اللجنة المؤقتة".

وقال الحديدي إن الإسماعيلي يمر بأصعب ظروف في تاريخه لكن هناك جهود كبيرة من أجل إنقاذ الفريق بالدوري وخطوات مهمة ومرتقبة لإنعاش خزينة الدراويش.