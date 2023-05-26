شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وبيرسى تاو ومروان عطية على رأس غيابات الأهلى أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر
ويفقد الأهلى جهود 14 لاعباً فى مباراة الطلائع الليلة هم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد الشناوى وعلى لطفى وحمزة علاء وحسين الشحات ورأفت خليل للإصابة وعلى معلول ومروان عطية وبيرسى تاو وحمدى فتحى ومحمد هانى للراحة والتونسى محمد الضاوى للتواجد مع منتخب بلاده فى كأس العالم وأيمن أشرف لاسباب فنية.
ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات، أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 37 مرة.
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