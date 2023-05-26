شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وبيرسى تاو ومروان عطية على رأس غيابات الأهلى أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، اختباراً قوياً ببطولة الدورى المصرى عندما يلعب مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدورى.

ويسعى الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدورى والمُضى قدماً فى رحلة استعادة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، كما يبحث الطلائع هو الآخر عن الفوز أو خطف نقطة على أقل تقدير فى رحلة الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

ويفقد الأهلى جهود 14 لاعباً فى مباراة الطلائع الليلة هم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد الشناوى وعلى لطفى وحمزة علاء وحسين الشحات ورأفت خليل للإصابة وعلى معلول ومروان عطية وبيرسى تاو وحمدى فتحى ومحمد هانى للراحة والتونسى محمد الضاوى للتواجد مع منتخب بلاده فى كأس العالم وأيمن أشرف لاسباب فنية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات، أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً واهتزت شباكهم 37 مرة.