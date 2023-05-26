شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما تعادل فى مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام الداخلية حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسى 3 / 2 فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ32، فى مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 2/2.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.