شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والطلائع اليوم الجمعة 26 / 5 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..





يتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب الأهلى فى الدورى





ترتيب الطلائع في الدوري

يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفا.





نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري

كان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.





نتيجة آخر ظهور للطلائع في الدوري

تعادل طلائع الجيش مع المقاولون العرب سلبياً في أخر ظهور بالدوري.





الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.88 مليون يورو.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





34 مباراة جمعت الأهلى وطلائع الجيش

حقق الأهلى الفوز فى 24 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى ثمانى مواجهات، وحقق الطلائع فوزاً وحيداً على المارد الأحمر فى الدوري، كما فاز فى مباراة السوبر المحلى بركلات الترجيح.





حكاية المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى والطلائع فى الدوري

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى المسابقة، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى الدوري كانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد عبد القادر وعمرو السولية من ركلة جزاء وسجل هدف الطلائع أحمد متعب.





63 هدفا للأهلى و16 للطلائع

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 63 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 16 هدفًا.





الرباعية أكبر فوز للأهلى أمام الطلائع

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015

حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو أكثر نجوم المارد الأحمر مشاركة أمام الطلائع برصيد 13 لقاءً.