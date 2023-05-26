شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يرفض التراجع عن عقوبة الـ50 ألف جنيه لصالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، فكرة التراجع عن عقوبة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل جنبات الفريق الأصفر.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلى قد قرر توقيع عقوبة مالية 50 ألف جنيه ضد صالح جمعة لعدم التزامه بالمبيت مع زملائه اللاعبين ليلة مباراتهم الأخيرة أمام نجوم المستقبل، والتي خسروا نتيجتها بهدفين نظيفين وخرجوا مبكرا بسببها من كأس مصر.

واستبعد حمزة الجمل 10 لاعبين من قائمة مباراة الإسماعيلى أمام النجوم فى كأس مصر من أجل إراحتهم بعد المباريات التى خاضوها فى الفترة الماضية من أجل التقاط الأنفاس قبل المواجهات المصيرية القادمة، والتى يأتى على رأسهم سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد دسوقى ومحمد الشامى ومحمد هاشم وغيرهم.

وفى شأن آخر يستعيد فريق الإسماعيلى خدمات المدافع محمد هاشم أمام المقاولون العرب، المقرر لها 31 مايو الجارى في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام النجوم في كأس مصر والتي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات والذى كان آخرها أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وسيكون جاهزا أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى.