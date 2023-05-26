شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع.. عبد القادر وكهربا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع الليلة مكون من :

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد أشرف، ياسر ابراهيم، محمود متولي ، خالد عبد الفتاح

في خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، أحمد القندوسى

في خط الهجوم: محمود كهربا ، محمد شريف

وكان الأهلى قد تغلب على إنبى بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدوري المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة في عضلة السمانة.