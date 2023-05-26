شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والطلائع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والطلائع فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلى قد تغلب على إنبى بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 فى بطولة الدورى الممتاز سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدوري المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.