شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والطلائع فى الدورى قبل لقاء الدورى الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

يتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفا.

كان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

فيما تعادل طلائع الجيش مع المقاولون العرب سلبياً في أخر ظهور بالدوري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.