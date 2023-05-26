شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجدد الثقة فى ميمى عبد الرازق ويرفض التفريط فى العناصر الأساسية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

كما أكد المجلس كذلك على عدم وجود أية نية للتفريط في أي من العناصر الأساسية والمؤثرة بالفريق الأول ، مع التأكيد على تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وذلك بعد الرجوع لتقرير الجهاز الفني بشأن كافة اللاعبين ، كما أكد المجلس أيضا تشاور لجنة الكرة مع الجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم في تلك المراكز للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم.

وعلى صعيد الاستعداد للموسم المقبل، بدأ مجلس إدارة النادي في دراسة كافة العروض المقدمة من شركات الملابس الرياضية والخاصة بقميص الفريق الأول للموسم المقبل وذلك لاختيار الأفضل منها بالشكل اللائق بالقلعة الخضراء.

كما أكد المجلس على دعم اللجنة المشكلة للإشراف على اختبارات قطاع الناشئين وذلك بهدف الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل النادي المصري.

وعلى صعيد الأكاديميات ، قرر مجلس الإدارة التوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة بالبراعم في كافة الألعاب الفردية وكذلك كرة القدم ، على أن يتم انتقاء العناصر المتميزة للبدء في تكوين فرق للنادي المصري في كافة الألعاب الفردية.

وعلى الجانب الإداري ، أكد المجلس على ضرورة إعادة صياغة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي وتطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات اللازمة لتسيير العمل بالنادي على الوجه الأمثل.