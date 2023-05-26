شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاهلى تنهى الاستعداد الليلة لمواجهة دوان السنغالى فى النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلى اليوم الجمعة الإعداد لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا.

وقام الجهاز الفني بوضع برنامج بدني للاعبين، يتم تنفيذه على هامش المران، في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء غداً السبت

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بعد أن ظهر الفريق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣، ليضرب موعدًا مع فريق دوان السنغالي على اللقب.

وحرص الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلى على عقد جلسة مع الطاقم المعاون له، للترتيب لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3».

وناقش أوجستي مع معاونيه البرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة النهائية، التي تقام مساء غداً السبت ووضع كافة الترتيبات المتعلقة بالبرنامج البدني والخططي، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

وعقد اوجستى بوش محاضرة فيديو للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة فريق دوان السنغالي، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا.

وناقش الجهاز الفني مع اللاعبين العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة النهائية التي تجمع الفريقين مساء غداً السبت.