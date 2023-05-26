شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مباراة جمعت الأهلى مع الطلائع قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

34 مباراة جمعت الاهلى والطلائع قبل لقاء الليلة، حقق المارد الاحمر الفوز فى 24 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى ثمانى مواجهات، وحقق الطلائع فوزاً وحيداً على الاهلى فى الدوري، كما فاز فى مباراة السوبر المحلى بركلات الترجيح.

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى المسابقة، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى الدوري كانت فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد عبد القادر وعمرو السولية من ركلة جزاء وسجل هدف الطلائع أحمد متعب.

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 63 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 16 هدفًا.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015

حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو أكثر نجوم المارد الأحمر مشاركة أمام الطلائع برصيد 13 لقاءً.