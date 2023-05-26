موعد مباراة الأهلي والجيش اليوم.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات بالجملة في تشكيل كولر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف طلائع الجيش، نظيره الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بصعوده لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد المغربي.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ومازالت لديه 8 مباريات مؤجلة، فيما يأتي الجيش في المركز ال١٧ ب٢٦ نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

وقرر كولر استبعاد كل من علي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وبيرسي تاو ومحمد هاني، من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، بهدف إراحتهم، بعد مشاركتهم في مباراة إنبي الماضية

غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش لا تقتصر فقط على اللاعبين الأساسيين للراحة، وإنما هناك بعض الغيابات بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم: الحارس الأول محمد الشناوي، والثاني علي لطفي بالإضافة إلى أكرم توفيق وكريم فؤاد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح -محمود متولي- ياسر إبراهيم- محمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أحمد القندوسي- طاهر محمد طاهر- أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمد شريف.

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