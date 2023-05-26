شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان يوم 7 يونيو .. فيتوريا يجهز مفاجآت فى قائمة المنتخب لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتظر أن يظهر عدد من الوجوه الجديدة في قائمة المنتخب الوطنى استعدادا لمواجهة غينيا ، البعض منها يمثلها مفاجأة وقد ينضم لصفوف الفراعنة للمرة الأولى، والمقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 7 يونيو المقبل .

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لـ ”الخليج 365” ، أن فيتوريا يتبنى فكرة اكتشاف عناصر دولية جديدة لضخ دماء جديدة في صفوف الفراعنة في اطار خطته لتكوين جيل جديد يمزج ما بين الخبرة والشباب، مضيفا وسيساعد على ذلك في المعسكر المقبل وجود عدد من الإصابات ضربت العناصر الأساسية مثل طارق حامد وإمام عاشور ومحمد الننى ومروان حمدى وكوكا .

يذكر أن فيتوريا هو مكتشف نجم خط وسط الأهلى الحالى مروان عطية وكذلك محمود حمادة لاعب فاركو الذى يسعى الأهلى والزمالك وضمه الموسم المقبل، وكان أول ظهور دولى للثنائى تحت قيادة المدرب البرتغالى .

ويلتقى المنتخب الوطنى يوم 14 يونيو المقبل بتمام التاسعة مساء بالمغرب مع نظيره غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار

وينطلق معسكر المنتخب يوم 9 يونيو المقبل .

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.