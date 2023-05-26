شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة للفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى لفريق سيراميكا بقيادة حلمي طولان، صرف مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم للفوز علي الأهلي في الجولة القادمة والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل.

يجهز حلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا ، لاعبي الفريق لمواجهة الأهلي، حيث يسعي الفريق للفوز بالمباراة والوصول الي النقطة الـ 34 للابتعاد عن شبح الهبوط .

وطالب المدير الفني من اللاعبين نسيان مباراة فيوتشر، والتركيز في المباراة القادمة أمام الأهلي وتقديم أداء مميز وعدم الخسارة في هذا اللقاء حتي لا يتأزم موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري .

ورفض حلمي طولان توقيع عقوبات علي الاعبين عقب الخسارة من فريق فيوتشر في الجولة الماضية بهدف نظيف ، مشيدا بأداء اللاعبين في المباراة ، حيث أكد أنه فخور بهؤلاء اللاعبين بعد الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة فيوتشر.

وقال طولان عقب المباراة : "أنا سعيد جدًا بقيادة تدريب سيراميكا ، وفخور بهؤلاء اللاعبين بعد مباراة فيوتشر، رغم الخسارة بهدف دون رد"، مؤكدًا: "كنا الأفضل طوال المباراة وأهدرنا أكثر من هدف محقق وكنا نستحق الفوز بأربعة أهداف على الأقل"، وواصل: "لست قلقًا على موقف فريق سيراميكا ، في جدول ترتيب الدوري"