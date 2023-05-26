شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا يوم 18 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .
وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.
ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.
ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.
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