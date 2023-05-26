شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا يوم 18 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.