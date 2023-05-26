شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب الكلية الحربية لخوض مباراة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب الكلية الحربية منذ قليل لخوض مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز والتي ستنطلق في الثامنة مساءً.

وقام الجهاز الفني للأهلي ، بقيادة السويسري مارسيل كولر بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول للأستاد قبل بدء عمليات الأحماء تمهيداً لخوض المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الطلائع في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز، و يدخل الأهلي مباراة الليلة ، مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم ، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً وإهتزت شباكهم 37 مرة.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم بقيادة ، محمود البنا وحكم مساعد 1: أحمد صلاح وحكم مساعد 2: وائل شعبان وحكم رابع: عاطف حسين وحكم الفار: طارق مجدي وحكم الفار المساعد: مصطفى عطية.