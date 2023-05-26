شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام الطلائع..مصطفى شوبير لحراسة المرمى ومحمد شريف يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة ،بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد أشرف ، ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أحمد القندوسي ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويسعى الأهلي لمواصلة الإنتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدوري والمُضي قدماً في رحلة استعادة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في أخر موسمين ، كما يبحث الطلائع هو الأخر عن الفوز أو خطف نقطة على أقل تقدير في رحلة الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة ، مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات، أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم ، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً وإهتزت شباكهم 37 مرة.