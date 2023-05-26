شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة وكهربا وطاهر وسافيو على دكة بدلاء الأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم دكة الأهلي في مباراة طلائع الجيش الليلة في الدوري ، كلاً من : مصطفى مخلوف ، رامي ربيعة ، محمود عبد المنعم كهربا ، سافيو ، محمد عبد المنعم ، طاهر محمد طاهر ، محمد فخري ، أحمد نبيل كوكا و كريم الدبيس.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد أشرف ، ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أحمد القندوسي ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب أساسي لأسباب مختلفة ، حيث يغيب كلاً من ، محمد الشناوي، على لطفي وحمزة علاء للإصابة ، فيما يغيب ، علي معلول ، حمدي فتحي ، مروانم عطية ، بيرسي تاو ، محمد هاني وحسين الشحات لإراحتهم بقرار من مارسيل كولر كما يغيب محمد الضاوي "كريستو" بسبب المشاركة مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب بالأرجنتين ، فيما يغيب الثنائي أيمن أشرف وشادي حسين لأسباب فنية.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة ،بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة الإنتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدوري والمُضي قدماً في رحلة استعادة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في أخر موسمين ، كما يبحث الطلائع هو الأخر عن الفوز أو خطف نقطة على أقل تقدير في رحلة الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثان

ويدخل الأهلي مباراة الليلة ، مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات، أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم ، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً وإهتزت شباكهم 37 مرة.