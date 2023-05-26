شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على الاتصالات برباعية ويواصل صدارة القاهرة.. وتعادل السكة والقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 56 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما بقى فريق المصرية للاتصالات عند النقطة 42.

وسقط فريق السكة الحديد في فخ التعادل السلبي مع فريق القناة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد السكة للنقطة 51 في المركز الثاني.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثاني كالتالي:

مستقبل سبورت 2 /1 كهرباء الإسماعيلية

زد 4 /1 المصرية للاتصالات

بورتو السويس 2 /2 منتخب السويس

الإنتاج الحربى 0 /0 وادى دجلة

القناة 0 /0 السكة الحديد

العبور 2 /1 إيسترن كومبانى

الإعلاميين 0 / 1 بتروجت

مجموعة الصعيد

ديروط 2 /2 تليفونات بنى سويف.