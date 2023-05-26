شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبى للزمالك يرافق "الونش" فى رحلة العلاج بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرافق الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى فى الزمالك، محمود حمدى الونش مدافع الفريق، خلال رحلة السفر إلى ألمانيا من أجل الخضوع للعملية الجراحية، بعد إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى الأمامي للركبة بالقدم اليسرى.

ومن المنتظر أن ينهى الزمالك كافة الإجراءات اللازمة لسفر محمود الونش ومحمد أسامة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتوجه الثنائى إلى ألمانيا قبل نهاية الشهر الجارى.

وكان الدكتور محمد أسامة، كشف عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش"، بعد إصابته فى مواجهة الإسماعيلى بالدورى، مؤكدًا إن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى.

وأشار الدكتور إلى أن اللاعب سيتم إجراء الجراحة فى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن الإجراء الطبي الذى سيتم مع إصابة "الونش" يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقا لما هو متبع فى مثل هذه الإصابات.