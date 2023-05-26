شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..تعادل سلبى بين الأهلى وطلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

بدأت المباراة حماسية من جانب الطلائع الذي ضغط بقوة في الدقائق الأولى إلى أن بدأ الأهلي يدخل اللقاء تدريجياً ويحاول الوصول إلى مرمى الطلائع.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد أشرف ، ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أحمد القندوسي ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل ، الطلائع ، كلاً من : محمد شعبان - أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير -أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب -إسلام محارب - محمود وادي و محمد شحاتة.

ويُدير المباراة ، طاقم تحكيم بقيادة ، محمود البنا وحكم مساعد 1: أحمد صلاح وحكم مساعد 2: وائل شعبان وحكم رابع: عاطف حسين وحكم الفار: طارق مجدي وحكم الفار المساعد: مصطفى عطية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة ، مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة ، حيث حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 42 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

أما الطلائع فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة جمعهم من 27 مباراة ، وحقق الطلائع الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم ، وسجل لاعبو الطلائع 27 هدفاً وإهتزت شباكهم 37 مرة