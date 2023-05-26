شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كامل أبو على مع لاعبى المصرى والجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، وكذلك الجهاز الفني والطبي للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، المدير الفني.

وخلال الاجتماع الذي أقيم بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، أشاد كامل أبو علي بالمردود الفني، الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه سعيد بعودة الروح الفنية بين لاعبي الفريق الذين يجتمعون على قلب رجل واحد مضيفاً أن لديه الثقة الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق طموحات الجماهير والمنافسة بقوة على تحقيق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية وكأس مصر.

من جهته أعرب ميمي عبد الرازق عن سعادته هو وأعضاء الجهاز الفني بالثقة الكبيرة التي أولاها مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي للجهاز الفني، مؤكداً أن الجهاز الفني يتسم بالتناغم التام ويمتلك العديد من الخبرات المتميزة القادرة على تحقيق طموحات جماهير المصري خاصة بعد الدعم الهائل الذي يمتلكه من رئيس النادي.

فيما أعرب عمرو موسى قائد الفريق، عن سعادته هو وزملائه بهذا الاجتماع، مؤكداً أن الجميع سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات الجماهير، مشيراً إلى أن مجلس المصري لا يتوانى تماما عن دعم الفريق ومساندته وتلبية كافة احتياجاته الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولياته لإسعاد الجماهير.